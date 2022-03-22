Салехард, 22 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Менее чем за 5 лет проблему обманутых дольщиков в Ямало-Ненецком автономном округе удалось решить практически полностью. Если в 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек, то по состоянию на март 2022 года их зарегистрировано всего 34 человека. 484 дольщика уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. А по каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта, по которой права всех пострадавших от недобросовестных застройщиков будут восстановлены до конца 2022 года, отмечают в правительстве ЯНАО. Решение вопроса находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Yanao.ru До конца 2022 года на Ямале будет полностью решен вопрос обманутых дольщиков

Ранее для ускоренного решения проблемы обманутых дольщиков в округе был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами». В его рамках предусмотрены следующие механизмы: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом или возврат вложенных в строительство средств.

«Создание комфортных жилищных условий для ямальцев — наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 года сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе — к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется», — заверил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Стоит отметить, что внимание к строительной отрасли не ослабевает и на уровне Уральского федерального округа. Так, например, текущую ситуацию обсудили на Совете с губернаторами регионов УрФО, который в марте 2022 года провел полномочный представитель Президента Владимир Якушев. По его словам, проблему обманутых дольщиков в УрФО необходимо полностью снять до конца 2023 года, восстановив права пострадавших граждан. При этом Владимир Якушев поручил главам регионов держать ситуацию на контроле и активно взаимодействовать с Фондом развития территорий.

Как уже упоминалось, обманутыми дольщиками на сегодняшний день считаются 34 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом в Едином реестре проблемных объектов числятся четыре дома, расположенных в регионе. Известно, что в строительстве трех из этих зданий участвуют граждане.

Окружные законодательные акты предусматривают внушительный комплекс мер для защиты простых северян от недобросовестных девелоперов. Так, например, участники долевого строительства многоквартирных домов вправе рассчитывать на государственную поддержку, если строительная компания не возвращает вложения. В феврале текущего года в региональной службе государственного строительного надзора сообщали, что удалось восстановить права более трех сотен ямальцев, эти люди получили 348 миллионов рублей. Шесть проблемных многоквартирных жилых зданий сумели ввести в строй, новоселье в других домах справили 98 обманутых дольщиков.

«По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в текущем году в Тарко-Сале планируется завершить строительство проблемного дома, после чего 32 ямальцам передадут готовые квартиры, — рассказала исполняющая обязанности главы службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран. — Также решается вопрос переуступки права по договору долевого участия для одного дольщика и выплаты субсидии еще одному в соответствии с региональным законодательством».

Стоит добавить, что служба государственного строительного надзора регулярно проводит проверки строительных компаний, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Это позволяет не допустить новых случаев нарушения имущественных прав северян. Как отметил руководитель правовой компания «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев, в общей сложности Единый реестр проблемных объектов содержит данные о более чем 2,5 тысячи домов, расположенных в разных регионах России. Обманутыми дольщиками официально признаны 129 400 граждан нашей страны, мечтавших о новом жилье. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в прошлом году в России восстановили права порядка 42 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

«Прошлый год мы завершили хорошо, восстановили в правах около 42 000 дольщиков, на Набсоветах приняли решения по 536 объектам, это позволит восстановить в правах 31 000 человек, — написал зампред Правительства РФ на своей странице в соцсетях. — Работаем максимально оперативно, чтобы как можно быстрее решить проблему в стране».

Итоги и планы

Нормализации ситуации с обманутыми дольщиками в Ямало-Ненецком автономном округе в немалой степени способствует и общее положение дел в строительной сфере. Так, в частности, подводя итоги прошлого года, региональный департамент строительства и жилищной политики сообщил о перевыполнении плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений.

Если федеральный проект «Жилье» предусматривал введение в эксплуатацию 158 тысяч квадратных метров, то фактически ямальские строители сдали 170 тысяч «квадратов». Возвести удалось 37 новых многоэтажек на 2169 квартир.

Более того, в будущем власти намерены обеспечить еще более внушительные объемы. К 2030 году, например, в ЯНАО хотят ежегодно сдавать по 332 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас на территории округа строятся 179 многоквартирных домов общей площадью 570 тысяч квадратных метров.