Ереван, 22 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении не предпринимает меры, чтобы предотвратить постепенное продвижение подразделений вооружённых сил (ВС) Азербайджана на армянской территории. Об этом 22 марта заявила журналистам депутат парламента от блока «Армения» Анна Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Она прокомментировала заявление минобороны Армении по поводу сообщений о продвижении позиций Азербайджана вглубь армянской территории возле села Неркин Ханд. В военном ведомстве заявили, что азербайджанские военнослужащие эти позиции заняли ещё в прошлом году и оставили, пока было холодно, а весной вернулись на позиции. В доказательство были показаны кадры, сделанные беспилотником.

«Министерство обороны нам говорит, что позиции, на которых расположились азербайджанцы, заняты ими не вчера и не сегодня, а намного раньше. Иными словами, противник зашел на суверенную территорию Армении, но люди добрые, не бойтесь, они там сидят уже давно», — возмутилась депутат.

Григорян задалась вопросом: почему военнослужащие Армении, если видели возвращение азербайджанских подразделений, не отбросили их. Она отметила, что армянская сторона позволила войскам соседней страны закрепиться на новых позициях.

Напомним, жители села Неркин Ханд ранее сообщили, что азербайджанские позиции продвинулись вглубь армянской территории примерно на 1 км. Население опасается обстрелов, так как с новых позиций открывается хороший обзор на окрестности.