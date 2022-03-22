Москва, , 15:32 — REGNUM Многие компании, занимающиеся возведением электростанций, оказались в сложной ситуации по срокам из-за резких изменений на рынке. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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«В области электроэнергетики важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут это сделать в силу произошедших на рынке изменений», — заявил Мишустин.

«По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пени. Мы предлагаем отложить эту меру и дать бизнесу возможность ввести объект в эксплуатацию позже», — подчеркнул он.