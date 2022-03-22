Москва, , 15:32 — REGNUM Глобальная инфляция продолжает набирать обороты, в том числе и из-за антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала выводы китайского издания «Хуаньцю шибао» о том, что санкции против РФ ускоряют глобальную инфляцию.

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«Уровень глобальной инфляции продолжает расти. Годовая инфляция в США в феврале этого года достигла рекордных за 40 лет 7,9%, также ФРС впервые с марта 2020 года подняла ставку на 0,5 процентных пунктов. Сбои в цепочках поставок и рост цен по причине санкций могут также негативно повлиять на уровень мировой инфляции», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции, введенные против РФ, могут привести к диверсификации мировых валютных резервов.

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