Далматово, Курганская область, , 15:32 — REGNUM В Курганской области жители города Далматово задержаны по обвинению в незаконном лишении человека свободы и разбое. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 21 марта 2022 года ранее неоднократно судимые мужчины 40 и 38 лет с целью разбоя проникли в дом 40-летнего местного жителя, расположенный по ул. Советская в Далматово. Напавшие сперва жестоко избили мужчину деревянными палками, затем затащили в погреб дома. Злоумышленники завладели его имуществом на сумму не менее 10 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Потерпевший выбрался из погреба через тайный ход и обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны по горячим следам.

Задержанным предъявили обвинения в разбое и незаконном лишении человека свободы, совершённые группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время следователем готовится ходатайство о заключении обвиняемых под стражу.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске задержан гражданин, которого подозревают в нападении с ножом на владельца телефона и комплектующих для компьютера.

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