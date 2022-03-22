Нью-Дели, , 15:31 — REGNUM Индии следует изменить отношение к России, осудив Москву за решение президента Владимира Путина начать военную операцию на Украине. Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью индийскому телеканалу NDTV.

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Она отметила, что в США знают об исторических отношениях Нью-Дели и Москвы, в том числе об оборонных связях. Эти отношения существовали, когда США не были к ним готовы, но теперь времена изменились.

«Демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за выбора, который сделал Путин», — заявила Нуланд.

По её словам, теперь США и Европа готовы к партнёрству с Индией в сфере обороны и безопасности. При этом замгоссекретаря предположила, что в Индии «происходит эволюция мышления», поэтому «важно поговорить».

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд 21 марта прибыла в столицу Индии, где встретилась с первым заместителем министра иностранных дел страны Вардханом Шринглой.

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