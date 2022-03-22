Москва, , 15:31 — REGNUM Санкции, введенные против РФ, могут стать толчком к диверсификации мировых валютных резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.

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«Безусловно, санкции пошатнули доверие к мировой финансовой системе, блокировка активов обнажила многие проблемы текущего финансового порядка. При этом наиболее явно стала видна мировая зависимость от доллара. Многие страны уже предпринимали попытки диверсификации валютных резервов; возможно, эта тенденция еще более укрепится. Также важную роль в этом вопросе играет Китай, поскольку государство заинтересовано в продвижении своей национальной валюты», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина объяснила, как санкции повлияли на ситуацию в мировой экономике.

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