Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В министерстве общего и профессионального образования Ростовской области опровергли слухи о мобилизации студентов для возможного участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ложная информация появилась после того, как люди начали получать письма, якобы от имени ведомства рассылаемые образовательным организациям.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

«В министерстве образования Ростовской области опровергли существование такого письма. А также стоит обратить внимание, что рассылка осуществлялась с помощью почтовой службы от компании Google — gmail, что несвойственно государственным органам», — отмечают власти.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.