В Ростовской области опровергли слухи о мобилизации студентов
Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В министерстве общего и профессионального образования Ростовской области опровергли слухи о мобилизации студентов для возможного участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ложная информация появилась после того, как люди начали получать письма, якобы от имени ведомства рассылаемые образовательным организациям.
«В министерстве образования Ростовской области опровергли существование такого письма. А также стоит обратить внимание, что рассылка осуществлялась с помощью почтовой службы от компании Google — gmail, что несвойственно государственным органам», — отмечают власти.
ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.