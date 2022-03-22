Новосибирск, , 15:31 — REGNUM Только в текущем году Новосибирское фармпредприятие собирается ввести в производство более 50 отечественных лекарственных препаратов. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом будут производить также и российские гормональные препараты, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом у населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания по выпуску пищевого оборудования «Руда» готова производить отечественное оборудование для кондитерской и хлебопекарной промышленности из отечественных материалов для замены зарубежные аналогов.