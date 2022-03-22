Москва, , 15:31 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о донастройке налогового режима для разработки новых морских месторождений, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Предусматривается распространение действия специального налогового режима на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 г. и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, которое ранее применяло особую ставку формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, но в силу действия закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395−1 «О недрах» в рамках процедуры лицензирования участков недр не подпадает под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Предполагается, что от реализации норм дополнительные доходы федерального бюджета в период 2022 — 2024 годов составят 36 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

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