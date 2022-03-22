Москва, , 15:30 — REGNUM Санкции в отношении российского лыжника Александра Большунова не планирует вводить Международная федерация лыжного спорта (FIS). Об этом 22 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на FIS.

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«На данный момент никаких санкций не планируется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции не планируется вводить за участие Большунова в митинге-концерте, который прошёл 18 марта в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, митинг-концерт был посвящён восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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