Москва, , 15:30 — REGNUM Распространение ложной информации о Вооружённых силах России требует противодействия, заявил 22 марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Усиленного контроля также требует противодействие распространению различного рода лживой информации, то есть так называемых фейков об использовании Вооружённых сил РФ», — сказал Медведев в ходе совещания по вопросам о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

Бывший президент России отметил, что принимаемые меры должны касаться и «призывов к введению ограничений в отношении нашей страны», а также её жителей и юридических лиц.