Петропавловск, Казахстан, , 15:30 — REGNUM В Казахстане спасатели 22 марта в ходе поисков на месте обрушения трубы ТЭЦ-2 Петропавловска нашли тело 38-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Северо-Казахстанской области.

«Под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины, — говорится в сообщении, — тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы».

По данным ведомства, погибшая была машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха на ТЭЦ-2. Её супруг работает на том же предприятии, в семье 15-летняя дочь. Сообщается, что с родственниками погибшей начала работать группа психологической помощи.

Напомним, труба ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась 20 марта. Предположительно причиной обрушения стал сильный ветер. По данному делу правоохранители задержали двоих руководителей предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане задержали двух руководителей ТЭЦ, где обрушилась труба