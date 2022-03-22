Москва, , 15:30 — REGNUM Санкции, введенные в отношении России, продолжают наносить урон мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала выводы китайского издания «Хуаньцю шибао» о серьезном ударе, который получила мировая финансово-экономическая система в результате антироссийских санкций.

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«Санкции в отношении России оказывают негативное влияние, среди прочего, на мировую экономику, которая уже понесла урон из-за пандемии, а теперь также может пострадать от сокращения экспорта и импорта, — сказала Шебалина. — Из-за санкций выросла цена на газ — стоимость превысила 2200 долларов за 1 тыс. куб. м. Также в ближайшее время антироссийские санкции и ответные меры могут усилить инфляционное давление, привести к дальнейшему росту цен на энергоносители, продукты питания (например хлебобулочные изделия — экспорт пшеницы из России и Украины составляет почти 30% мирового экспортного рынка). Также подорожают удобрения и металлы. Список можно продолжать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению китайских экспертов, заморозка валютных резервов России грозит репутационными потерями для международной финансово-валютной системы.

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