Сеул, 22 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 22 марта телефонные переговоры с иранским коллегой Али Багери Кани. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе переговоров южнокорейский дипломат выразил надежду на скорейшее завершение переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, а также акцентировал внимание на развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, представитель Ирана выразил надежду на улучшение отношений между Сеулом и Тегераном.