Москва, , 15:29 — REGNUM Для поддержки фармацевтической отрасли в России можно упростить регистрацию, закупочные процедуры и субсидирование процентных ставок для соответствующих компаний. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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«Есть предложение по поддержке фармацевтической продукции, медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемых производителям и дистрибьюторам», — заявил Мишустин.

«И также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции», — указал он.