Надир Керимов, 22 марта 2022, 18:03 — REGNUM Специальная военная операция на Украине привела к беспрецедентным санкциям, обвалу рубля, фактической блокаде российской экономики и закрытию воздушного пространства Европы для российских авиакомпаний. Опасаясь экономических и политических последствий конфликта, благополучные россияне задумались об отъезде — временном или длительном. На этом фоне авиаперевозки подорожали в пять раз. Особым спросом пользуются направления, где не требуется виза или можно въехать по внутреннему паспорту. Одним из наиболее предпочтительных направлений является Азербайджан.

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954
Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

Пресс-секретарь сервиса Tutu.ru Наталья Анисимова: «Для наших туристов открыты Азербайджан, Монголия, Норвегия, Латвия и Эстония. Однако в три последних нужен действующий шенген. А вот в Монголию и Азербайджан визы для краткосрочного пребывания не требуются. Отдельные категории граждан могут приехать в Казахстан — люди, которые едут по учебе или работе, на лечение, участвуют в спортивных состязаниях».

Как азербайджанские социальные сети видят, что граждане России уезжают в Азербайджан за последние две-три недели?

Тг-канал «Maira Baku» рассказывает обо всем, что происходит сегодня в мире. Автор канала делится своими мыслями:

Admin: «Я очень болезненно отношусь к нынешней ситуации. Стараюсь не вдаваться в подробности, но все равно задумываюсь. А что потом? Всё когда-нибудь заканчивается, и эта война тоже. И как потом Украина и Россия будут дальше? Я не знаю двух более родных народов, которых сделали врагами. И я не знаю более страшной ситуации, когда родной становится чужим. А на уровне стран, народов, когда все переплетено, — это почти катастрофа. И как потом с этим жить?»

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954
Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

@RBCH02: «Агсаггалы, которые владеют почти всеми богатствами мира, не любят мирную жизнь. Им бы о вечном покое задуматься, так нет же, интриги плетут, натравливают народы друг против друга».

@Gulara: «Мне так жаль бедных простых людей, которые стали разменной монетой в руках больших игроков, душа разрывается. От войны в Карабахе еще не оправились, а тут опять эмоции, сил нет это терпеть, конца не видно».

@Kama664: «Огромное количество людей, которые станут «нерукопожатными» для нас, российских Азербайджанцев, после окончания всего этого … Не ожидала от своего народа того злорадства, какое увидела, как только все это началось. Люди, кричавшие о том, что они любят детей… с удовольствием желали нашим смерти… Зоозащитники, при которых слово «шуба» нельзя было произнести, вдруг разделили животных по нац. признаку… Шок, если не сказать больше».

Аслан Исмаилов, известный азербайджанский адвокат, пишет у себя на странице в Facebook:

Аслан Исмаилов: «<…> мы должны вести себя как соседи по отношению к посетившим нас в эти тяжелые времена представителям русской нации, бережно относиться к ним и показывать, что мы доброжелательные соседи. Это еще раз покажет наше величие как народа. Мы должны признать, что этот бедный народ сам является жертвой имперских энтузиастов. Я сам прожил в России 15 лет и никогда не видел зла от обычных россиян. Уверен, что те, кто сегодня посетит нашу страну, никогда не забудут тех, кто находится в этом узком положении, наше сегодняшнее доброе отношение».

«Зангезурская Автономная Республика», телеграм-канал, который выступает за возвращение выдворенных/депортированных азербайджанцев в их дома в Зангезуре и в Гёйче, за восстановление святынь, культурно-исторических памятников и за автономию этих территорий, публикует пост:

Admin: «Кстати, разговаривал с одним турагентом в России, так вот она мне сказала, что люди начали уже брать путевки в Азербайджан, Казахстан. В Азербайджане многие россияне будут отдыхать на горнолыжке, также некоторые поедут лечить свои косточки в Нафталан. Также есть и те, кто захотел посмотреть сам Карабах, кстати, и в Ханкенди тоже хотят побывать. Ну и знаменитый Ичери Шехер. Черт побери. Азербайджан, встречай туристов».

Этот пост собрал множество комментариев от азербайджанцев, в основном негативных, в адрес россиян:

ɢ ᴀ ʙ ᴀ ʟ ᴀ: «Надеюсь, все будут говорить: «славянам квартиру не сдаем».

N: «Если туризм, то ок».

David L: «Учитывая, что большинство россиян токсичны и зомбированы, надо придумать короткий тест для их выявления. Например, просить озвучить: «Слава Украине — Героям слава».

Elshad, азербайджанец, который предлагает авторские экскурсии и туры по Азербайджану пишет:

@BakuAZE77: «Наплыв как был, так и останется, даже уменьшится, но не вырастет».

Уберто Коелье: «Учитывая, что это не туризм, а эмиграция (хотя мне не понятно, от кого они бегут), лично моё мнение, они нафиг не нужны в Азербайджане».

@Sevinjaz: «Погостить — пожалуйста, но оставаться — нет. Пусть возвращаются к себе».