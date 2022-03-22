Москва, , 15:29 — REGNUM Законопроект, освобождающий от НДС передачу исключительных прав на изобретения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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В перечень операций, не подлежащих обложению НДС, включается передача на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Положения применяются при условии выделения в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.