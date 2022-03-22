Париж, 22 марта 2022, 15:29 — REGNUM Представитель правительства Франции Габриэль Атталь призывает к «спокойствию и диалогу» на Корсике, на следующий день после объявления о смерти осужденного активиста Ивана Колонны, сообщает Le Parisien.
Габриэль Атталь пообещал пролить свет на нападение на активиста в тюрьме, после которого последний скончался в больнице.
«Всем известны причины, которые привели Ивана Колонну в тюрьму, хладнокровное убийство префекта, но драматические обстоятельства, при которых он был убит, очевидно, очень шокируют», — подчеркнул Габриэль Атталь, выразив соболезнования семье погибшего.
Как сообщало ИА REGNUM, подвергшийся нападению корсиканский сепаратист Иван Колонна, отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме, от полученных ранений скончался.
Подробнее в материале: Во французской тюрьме после нападения умер корсиканский сепаратист Колонна