Москва, , 15:29 — REGNUM Совершенно очевидно, что приостановка крупными западными компаниями своей работы в России, носит вынужденный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Откровенное давление со стороны собственных правительств и нагнетание антироссийской истерии в медиа-пространстве западных стран, чреваты для бизнеса многочисленными проблемами у себя на родине.

В то же время, сворачивание отлаженного, прибыльного дела, да еще в такой перспективной стране, противоречит и элементарной экономической логике, и самому духу свободного предпринимательства.

Поэтому, продемонстрировав свою приверженность, так называемым, «демократическим ценностям», иностранные собственники начинает искать способы сохранить свое присутствие в России.

Собственно говоря, долгая история развития рыночной экономики породила множество форм непрямого управления капиталом. В этом смысле, возможности сохранить бизнес у западных предпринимателей есть: от простого траста, до продажи своей доли с правом обратного выкупа.

Следует ожидать, что большинство иностранных собственников, так или иначе, постараются остаться в России. Конечно, не всякий бизнес есть возможность сохранить.

Так ряд предприятий (в основном, это касается производства), жестко завязанные на поставки импортных комплектующих, неизбежно закроются. Разумеется, если не появиться новый собственник, готовый отладить логистику.

Но большинство компаний, уже органично вросших в нашу хозяйственную систему, имеют все шансы остаться. Причем, это был бы самый оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации.

Следует отметить, что большинство иностранцев, приостановивших свою деятельность в России, являются финансов состоятельными структурами. Не может идти и речи о банкротстве этих предприятий. Не приходится сомневаться, что обязательства перед деловыми партнерами, так же, как и перед трудовыми коллективами, будут выполнены.

В этом смысле, даже в случае окончательного ухода из России непосредственных иностранных собственников, на территории нашей страны остаются потенциально жизнеспособные бизнес-структуры.

Однако полноценной замены, потенциально выбывающим иностранным компаниям, просто нет. Конечно, произойдет перераспределение рынка. В той или иной форме воспроизвести схему работы того же «Макдоналдса» с его уникальной технологией и политикой экстремально низких цен, в наших нынешних условиях невозможно.

Конечно, рынок не останется пустым (благо, есть собственные игроки в этой сфере), но сама система быстрого питания станет иной и, однозначно, более дорогой. Кроме того, в сложившейся общеэкономической ситуации с явственными перспектива высокой инфляции и падающими доходами населения, для большинства предпринимателей на первое место выходит проблема удержания уже достигнутых позиций, а не о расширение собственного дела.

Отсюда понятно, что сохранение иностранного бизнеса в сферах, где его присутствие стало системно значимым, весьма желательно для отечественной экономики.

Формально осложняющим моментов является, вполне адекватное внешнему воздействию, ужесточение условий функционирования зарубежных предприятий, представляющих недружественных страны на территории нашего государства.

Ограничения, введенные рядом подзаконных нормативно-правовых актов (Указ Президента РФ от 18 марта 2022 года, Постановление правительства от 6 марта 2022 г.), существенно ограничили мобильность иностранного капитала на территории России. Не так просто стало выйти из бизнеса или изменить форму собственности.

Кроме того, деловым сообществом активно обсуждается вопрос об ограничении прав иностранных акционеров в управлении российскими компаниями. Однако, в отличие от властей стран, так называемого «коллективного Запада», российское руководство дает шанс иностранному капиталу сохранить свой бизнес в нашей стране, разумеется, при лояльном подходе со стороны зарубежных собственников.

В этом случае достижение компромисса между иностранным бизнесом и властными структурами, в лице правительственной комиссии и регулятора, выглядит не только возможным, но и необходимым. От этого выиграют все: и российская экономика, и иностранный капитал, и простой потребитель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные компании, ушедшие с российского рынка на фоне санкций начали искать партнёров в России, которые будут управлять их активами в РФ.

Читайте также: Иностранцы начали искать в России партнёров для ведения своего бизнеса