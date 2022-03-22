София, 22 марта 2022, 15:29 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что на восточном фланге НАТО может быть построена сеть трубопроводов для транспортировки горючего.
Он предположил, что НАТО сможет принять участие в финансировании проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения.
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