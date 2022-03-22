София, , 15:29 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что на восточном фланге НАТО может быть построена сеть трубопроводов для транспортировки горючего.

«На встрече в верхах НАТО предложим строительство трубопроводов для топлива, которые пройдут по всему восточному флангу НАТО. Будем работать над улучшением инфраструктуры по поставке топлива, наряду с развитием шоссейных дорог и железнодорожной сети», — сказал Радев.

Он предположил, что НАТО сможет принять участие в финансировании проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения.

Читайте также: В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО