Пенза, , 15:28 — REGNUM Компания по выпуску пищевого оборудования «Руда» из Пензы готова производить отечественное оборудование для кондитерской и хлебопекарной промышленности из российских материалов для замены зарубежные аналогов. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в цехах компании делают запчасти для американского, итальянского и польского пищевого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие по производству фармацевтической продукции «Медсинтез», которое находится в Свердловской области, готово увеличить количество выпускаемой продукции и расширить свою производственную линейку.