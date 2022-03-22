Оттава, , 15:29 — REGNUM Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, посвящённое ситуации на Украине, прервал писатель и политический активист Ив Энглер. Видеозапись инцидента опубликована 22 марта в телеграм-канале «Известий».

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В зале, где выступала Жоли, Энглер призвал канадские власти прекратить поставлять Украине вооружение. Из его слов следует, что Канада и другие страны НАТО ответственны за эскалацию украинского конфликта.

«Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне!» — заявил писатель.

Он потребовал, чтобы Канада прекратила поставлять оружие Киеву и тренировать украинских военных, а также отказалась использовать Украину в качестве инструмента против России. После этого охрана вывела активиста из зала.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев получает от Оттавы военную технику, в том числе противотанковое оружие и гранаты.

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