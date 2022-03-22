Ярославль, 22 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Нежилой дом на улице Андропова в Ярославле, в котором обрушились перекрытия, является объектом культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшестия

Как ранее сообщало ИА REGNUM во время ремонтных работ в подвале произошло обрушение перекрытий между первым этажом и подвалом, один человек погиб, трое госпитализировано. Возбуждено уголовное дело. Здание по адресу: Ярославль, улица Андропова, дом 21 включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области принял 24 августа 2017 года. Название объекта «Новообщественный ряд Толкучего рынка», здание построено в 1873 году.

Вопрос в том, насколько работы внутри здания собственник согласовывал с контролирующими органами. Департамент строительства Ярославской области и региональный департамент охраны объектов культурного наследия каких-либо разрешений не выдавали. При этом в депстрое надо получать разрешение только в том случае, если речь идет о реконструкции, а не о ремонте.

ГУ МЧС по Ярославской области Обрушение внутри здания

Что касается сохранения объекта культурного наследия, то в региональном правительстве ответили, что так как дом входит в реестр памятников как объект муниципального значения, то разрешение на работы выдается на муниципальном уровне. В мэрии пока не смогли оперативно прокомментировать, выдавались ли разрешительные документы на работы. По данным корреспондента ИА REGNUM такое разрешение у собственника было, но срок его действия завершился 1 марта 2022 года, то есть почти за три недели до трагедии.