В Ярославле работы в обрушившемся доме могли идти без разрешения
Ярославль, 22 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Нежилой дом на улице Андропова в Ярославле, в котором обрушились перекрытия, является объектом культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM во время ремонтных работ в подвале произошло обрушение перекрытий между первым этажом и подвалом, один человек погиб, трое госпитализировано. Возбуждено уголовное дело. Здание по адресу: Ярославль, улица Андропова, дом 21 включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области принял 24 августа 2017 года. Название объекта «Новообщественный ряд Толкучего рынка», здание построено в 1873 году.
Вопрос в том, насколько работы внутри здания собственник согласовывал с контролирующими органами. Департамент строительства Ярославской области и региональный департамент охраны объектов культурного наследия каких-либо разрешений не выдавали. При этом в депстрое надо получать разрешение только в том случае, если речь идет о реконструкции, а не о ремонте.
Что касается сохранения объекта культурного наследия, то в региональном правительстве ответили, что так как дом входит в реестр памятников как объект муниципального значения, то разрешение на работы выдается на муниципальном уровне. В мэрии пока не смогли оперативно прокомментировать, выдавались ли разрешительные документы на работы. По данным корреспондента ИА REGNUM такое разрешение у собственника было, но срок его действия завершился 1 марта 2022 года, то есть почти за три недели до трагедии.