Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла поправки, разграничивающие административное и уголовное наказание за фейки и дискредитацию действий органов государственной власти за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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«Речь не идет о цензуре, ответственность будет только за фейки», — пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Статья КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» дополняется положениями, устанавливающими административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории государства в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

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