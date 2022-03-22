Москва, , 15:28 — REGNUM Фаза оттока средств граждан из российских банков уже миновала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что за февраль 2022 года средства населения в российских банках снизились на 1,2 трлн рублей.

«Фаза оттока средств населения из российских банков на фоне негативных событий все-таки уже прошла, — сказала Ковалева. — Во многом этому способствовали повышение ключевой ставки до 20% и банковских ставок по вкладам в рублях и в иностранной валюте. Текущая ситуация пока не содержит сигналов, которые могли бы привести к массовому изъятию средств населения. В дальнейшем, возможно, мы будем наблюдать рост расходования сбережений на текущие потребительские нужды в связи со снижением качества жизни. Надеемся, что это не будет носить массовый характер!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные опроса, которые показывают, что среди жителей РФ наибольшей популярностью пользуются такие методы сохранения сбережений, как покупка долларов, недвижимости и банковские вклады.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты выяснили, как жители РФ предпочитают сохранять сбережения