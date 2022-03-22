Москва, 22 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Второй год подряд в Новгородской области сохраняется положительный миграционный прирост. Это стало следствием улучшения качества жизни в регионе, заявил 22 марта губернатор Новгородчины Андрей Никитин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Как сообщает пресс-служба Кремля, губернатор доложил, что по качеству благоустройства Великий Новгород занимает второе место среди городов с населением до 250 тыс. человек. «Ещё, безусловно, не всё хорошо, и второе место — это в городах до 250 тысяч. Мы, надеюсь, скоро перерастём и попадём в другую лигу, с другой конкуренцией, но тем не менее», — отметил Андрей Никитин.

По его словам, с 28% до почти 50% выросло количество дорог в нормативном состоянии: проблема не решена, «но люди видят те изменения, которые происходят».

«Я вам год назад докладывал, что у нас впервые за многие десятилетия миграция стала позитивной — этот тренд держится, — сказал губернатор президенту. — В основном, конечно, это молодёжь, это те самые студенты, молодые специалисты. Ситуация ещё далека от идеальной, но она, по крайней мере, движется, как мне кажется, в правильном направлении».

Среди основных проблемных вопросов региона Андрей Никитин отметил состояние системы здравоохранения. Ранее Новгородская область находилась на отстающих позициях по уровню развития медицины и уровню смертности. Пять лет назад ситуация начала меняться в лучшую сторону.

«Пандемия ковида, она картинку достаточно сильно ухудшила, тем не менее всё равно у нас смертность трудоспособного населения снизилась — немножко, но снизилась — и продолжает снижаться. Это очень важно, я считаю, потому что это как раз говорит о том, что мы научились в своё время находить болезни, находить проблемы», — сказал глава Новгородской области.