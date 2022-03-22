Пхеньян, , 15:26 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 22 марта поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Тхонгуну Сисулиту. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил генерального секретаря, ЦК и всех членов НРПЛ с 67-летием основания Народно-революционной партии Лаоса.

«НРПЛ в течение 67 лет после своего основания руководила борьбой лаосского народа за освобождение страны и строительство самостоятельного, процветающего нового общества, и достигла больших успехов», — говорится в телеграмме.

В телеграмме Ким Чен Ына выразил уверенность в том, что партия под руководством Тхонгуна Сисулита будет преодолевать вызовы и трудности, достигать поставленых целей, а также укреплять и развивать народно-демократический строй.

Он также пожелал генеральному секретарю ЦК НРПЛ новых успехов в работе по укреплению и развитию партии.