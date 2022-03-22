Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Предприятие по производству фармацевтической продукции «Медсинтез», которое находится в Свердловской области, готово увеличить количество выпускаемой продукции и расширить свою производственную линейку. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На заводе с 2014 года ведется реализация проекта «Импортозамещающее производство генно-инженерного и аналогового инсулина» из собственной субстанции, для чего была создана современная научно-исследовательская лаборатория генетики и биотехнологии.

Также в настоящее время произведены миллионы упаковок «Росинсулина», препараты предприятия поставляются во все субъекты страны и за ее пределы. Кроме того, на заводе создали инсулиновую помпу, позволяющую делать инъекции препарата удобно и безопасно даже самым маленьким пациентам или пожилым людям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одно из крупнейших промышленных предприятий Кабардино-Балкарии — завод «Телемеханика» (входит в государственную корпорацию «Ростех») — расширит свое производство на фоне санкций.