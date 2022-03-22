Ртищево, Саратовская область, , 15:41 — REGNUM В Саратовской области специалиста учреждения сертификации на железнодорожном транспорте признали виновным в получении взятки за незаконные действия в значительном размере. По информации регионального следственного управления СКР, суд оштрафовал злоумышленника на 200 тыс. рублей.

Обвиняемый 6−7 октября 2021 года в городе Ртищево проводил проверку деятельности железнодорожного предприятия. Им были выявлены несколько недочетов. За не отражение нарушений в акте проверки и положительный результат сертификации, а также дальнейшее покровительство проверяющий потребовал с сотрудника предприятия взятку в 30 тыс. рублей. Вечером 7 октября при получении незаконного вознаграждения проверяющего задержали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с июля 2020 года по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил от налогоплательщика частями незаконное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Взятка предполагалась за содействие переходу с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога.

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