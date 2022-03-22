Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума во втором и в третьем приняла закон о наказании за фейки об исполнении органами госвласти полномочий за пределами России и дискредитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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«Информационная война набирает обороты и появляются все новые и новые сведения о том, что уже на проведение этой кампании потрачены сотни миллионов долларов. В распространении фейков участвуют десятки тысяч IT — специалистов. Только по примерным подсчетам, в интернете распространено около 3 млн фейковых публикаций», — сообщила депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).

Статья 2073 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» дополняется положениями, устанавливающими уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

При этом санкции статьи остаются неизменными.

Одновременно дополняется статья 2803 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» положениями, устанавливающими уголовную ответственность за совершение следующих деяний».

Будут караться публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Будут наказываться публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, «содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18-ти месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.

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