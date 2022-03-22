Москва, , 15:25 — REGNUM Санкции США и стран ЕС, введенные против России, наносят вред не только России, но и самому инициатору санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Кроме того, заложником введенных санкций становится вся мировая экономика. Это вызывается тем, что в результате введения пакетов санкций происходит разрыв налаженных логистических схем доставки разнообразных товаров и услуг, которые производит России в товарных нишах мировой экономики.

В частности, нефтяной, газовой и сфере металлов и полезных ископаемых. По данным Annual Statistical Bulletin 2021 Россия по уровню добычи нефти в мире находится на втором месте после США.

Если западные страны откажутся от поставок российских нефти и газа по действующим контрактам и расторгнут их, мировые цены только на нефть могут подскочить до $300 за баррель и газ до $4000 за 1000 куб. м. и выше.

Этот отказ «допустим» лишь для США, доля поставок российской нефти на территорию которых составляет всего 3% от общего количества потребления, но не для Европы с критической зависимостью от поставок российских энергоносителей: по нефти 47% от общего объема, добываемого в России.

По природному газу потребности Европы составляют 42% от общего объема поступающего газа в страны ЕС. Полное прекращение торговли углеводородами с Россией катастрофично для Европы и для мировой экономики в целом.

Россия является ведущим производителем сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений в мире. Россия — лидер по экспорту пшеницы с 5%долей от мирового рынка.

Введенные санкции против России уже привели к скачку цен на продовольствие и минеральные удобрения. А с учетом введенного Россией эмбарго на поставку минеральных удобрений, в частности во Францию, заменить их французским аграриям нечем.

В результате введенных санкций на экспорт продукции из России можно ожидать дальнейшего увеличения мировых цен и, как следствие, роста продовольственной инфляции в мире, которая уже в 2021 году превысила 26%. То ли еще будет.

Мировая экономика существенно зависит от поставок из России металлов и полезных ископаемых: доля российского палладия на мировом рынке составляет 45, 6%, платины — 15,1%, золота-9.1%, никеля-5.3%.

Заменить эти позиции просто некому. Введенные ограничений по расчетам в долларах очередной раз показало существенную зависимость мировой финансовой системы от американского доллара, которую уже давно пора ограничивать путем ввода альтернативных расчетов.

Здесь может пригодится опыт работы с Китаем и Индией об проведении расчетов в национальных валютах, дальнейшее развитие клиринговых систем. Давно пора положить конец господству американского доллара в международных расчетах.

Введенные против России санкции провоцируют более быстрый рост и глобальной инфляции. Так, по последним данным, инфляция в Европе на конец 2021 года составляла 5%, в США 7%. Для борьбы с инфляцией в США ФРС поднял ключевую ставку до уровня 0,25% с марта 2022 года.

Если уровень инфляции будет оставаться таким же высоким, то ФРС будет поднимать ключевую ставку в стране и дальше. После введенных против России пакетов санкций мировую экономику ожидают трудные времена. Рост инфляции продолжится. Какой она будет скоро узнаем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции ударили по мировой финансово-экономической системе, отчётливо обнажив её недостатки, писало китайское издание «Хуаньцю шибао».

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