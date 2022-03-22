Москва, , 15:25 — REGNUM Большая часть российских граждан поддерживает проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и действия главы государства Владимира Путина. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Сославшись на статистику и результаты опросов, он уточнил, что таких людей — более 75%. Песков подчеркнул, что такие данные — «абсолютно неопровержимый факт».

При этом граждан, не поддерживающих проведение спецоперации, мало, указал Песков, меньше 25%.

«Идёт очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции. И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит», — подчеркнул Песков.

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«Очень важно, чтобы те, кто не согласен, чтобы они всё-таки начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не всё правда, что дают там в новостях», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях. Она подчеркнула, что геноцид русскоязычных жителей Донбасса необходимо было прекратить.

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