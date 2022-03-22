Москва, 22 марта 2022, 15:25 — REGNUM Большая часть российских граждан поддерживает проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и действия главы государства Владимира Путина. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сославшись на статистику и результаты опросов, он уточнил, что таких людей — более 75%. Песков подчеркнул, что такие данные — «абсолютно неопровержимый факт».
При этом граждан, не поддерживающих проведение спецоперации, мало, указал Песков, меньше 25%.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях. Она подчеркнула, что геноцид русскоязычных жителей Донбасса необходимо было прекратить.
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