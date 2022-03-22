Уфа, , 15:30 — REGNUM Более 130 новых образцов современной сельскохозяйственной техники представили на международной специализированной выставке «АгроКомплекс» в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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В выставке принимают участие свыше 280 предприятий из 31 региона России и Белоруссии. Глава Башкирии Радий Хабиров приветствовал участников экспозиции.

«Мы последовательно модернизируем наш агропромышленный комплекс и полностью готовы к предстоящей посевной кампании. В условиях зарубежных санкций отрасль сохраняет устойчивое развитие. Хочу поблагодарить селян, которые своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона осмотрел образцы техники, которую производят компании Башкирии.

Сообщается, что предприятия освоили серийный выпуск более 150 видов и модификаций, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам. Помимо этого, машиностроители производят свыше 1300 наименований импортозамещающих запасных частей. В ходе церемонии открытия экспозиции Хабиров вручил государственные награды Башкирии и дипломы победителям Всероссийского конкурса среди школьников АгроНТИ по итогам прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что выставка «АгроКомплекс» и агропромышленный форум будут проходить в Уфе с 22 по 25 марта.