Приштина, Сербия, 22 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Проведение сербских президентских и парламентских выборов в Косово возможно только по достижении договоренности с Белградом. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 21 марта во время встречи с послами иностранных государств в Приштине, проведенной в онлайн-формате.

launedekeg.wordpress.com Выборы

По словам Курти, Приштина не намерена отказывать косовским сербам в праве голосовать на выборах в сербские органы власти прямо на территории Косово, но голосование должно быть организовано «в соответствии с законами и конституцией» сепаратистского образования.

«Мы будем ответственно относиться к законам и конституции», — процитировал кабинет Курти слова премьер-министра.

Напомним, что ранее глава депутатской фракции правящей партии «Самоопределение» Мимоза Кусари заявила, что о проведении сербских выборов на территории Косово можно разговаривать только после того, как «государство Сербия направит соответствующий запрос государству Косово».