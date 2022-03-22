Париж, 22 марта 2022, 15:23 — REGNUM Парижский совет утвердил гуманитарный пакет на сумму один миллион евро, передает BFM TV.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Парижский совет предоставит 360 000 евро четырем организациям, работающим на Украине и 640 000 евро пойдут на прием беженцев во Франции.
Кроме того, Парижский совет 22 марта единогласно предоставил звание «Почетный гражданин города Парижа» Киеву, который стал первым городом, получившим подобную награду.
Напомним, звание «Почетный гражданин города Парижа» учредили в 2001 году. Звание присвоено примерно тридцати деятелям, включая Далай-ламу и Нельсона Манделу, а также журнал Charlie Hebdo.