Москва, , 15:26 — REGNUM Никаких переговоров о возможном выступлении президента России Владимира Путина с темой Украины перед парламентами зарубежных стран не ведётся, об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 22 марта журналистам.

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Ранее стало известно, что перед иностранными парламентами намерен выступить с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Пескова спросили, нет ли подобных планов в Кремле.

«Никакие переговоры [на этот счет] не ведутся», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер по-прежнему открыт для контактов на любых уровнях, направленных на разъяснение позиции России. В данном случае — по целям, задачам и причинам военной операции на Украине.

Москва, добавил он, не может и не хочет выдвигать инициативы, подобные планам Зеленского. Более того, речь идёт о странах, предпринявших весьма враждебные шаги против РФ.

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