Москва, , 15:23 — REGNUM В России могут расширить список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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«Может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков», — заявил Мишустин.

«Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Предполагается увеличить это число вдвое. Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса», — подчеркнул он.