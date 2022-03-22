Москва, , 15:23 — REGNUM Исторически Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры о пересмотре мирного договора по итогам Второй мировой войны, по которому Курильские острова были включены в состав Советского Союза. Япония в свою очередь настаивает на возврате островов, которые принадлежали им ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Из-за постоянного спора между Москвой и Токио экономика и инфраструктура курильских островов на данный момент малоразвита и представлена двумя геотермальными ТЭС и заводами по разведению и переработке рыбы и морепродуктов.

Объём производства незначительный, и составляет примерно 2% от общего российского производства. Имеется совместный Центр, построенный в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности по разведению рыб и морепродуктов.

Как можно видеть, особого производства с участием Японии нет, поэтому отказ от мирного договора и переговоров для России не имеет никаких последствий в экономическом плане. Токио уже десятилетиями подымает данный вопрос в надежде увидеть другое решение.

Почему же тогда так важны Курильские острова для России?

Во-первых, здесь имеются отдельные виды природных ресурсов, такие как: металлы, морские и геотермальные ресурсы.

Среди полезных ископаемых есть залежи селена, германия, теллура, рения, золота, индия и других металлов. Также острова располагают источниками термоминеральных вод, которые могут использоваться для выработки энергии ТЭС и медицинских целях. Курильские острова — это благоприятные условия для выращивания рыбы и морепродуктов.

Но главная причина, по которой Москва жёстко не меняет свою позицию о недопустимости пересмотра мирного договора — это то, что в силу своего географического положения Курильские острова являются важным объектом военно-стратегическое значения.

Они контролируют доступ к проливам Охотского моря и Тихого океана, а также являются прекрасным местом для базирования военно-морских объектов и сооружений.

Поэтому МИД РФ много раз давал ответ на заявления Японии, что российский суверенитет над этими островами сомнению не подлежит и имеет соответствующее международно-юридическое право», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Кроме того, отменяется безвизовый режим для граждан Японии на южные Курильские острова.

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