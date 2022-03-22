Симферополь, , 15:23 — REGNUM Государственную поддержку в размере 46,7 млн рублей получат хлебопеки Крыма в 2022 году, это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе правительства РК. Решение принято в целях поддержания рентабельности отрасли и сохранения стабильности цен на хлеб.

Хлеб печётся Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК

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В региональном Минсельхозе уточнили, что на помощь смогут рассчитывать предприятия, обязующиеся не повышать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Поддержка будет направлена в виде субсидии на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Отметим, что в 2021 году предприятиям хлебопекарной промышленности республики было направлено 23,7 млн рублей.