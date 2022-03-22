Чебоксары, 22 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составляет почти 700 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила и. о. гендиректора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») Светлана Баранова.

Cap.ru Данные чувашского «Фонда капремонта»

По её словам, «больной вопрос» остаётся в части взыскания задолженности за капремонт: в настоящее время долги достигают почти 700 млн рублей.

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«Что касается населения, то [в 2022 году] сделаем акцент на тех помещениях, [собственники] которых не платили ни разу с 2014 года [с момента запуска программы капремонта многоквартирных домов]. Таких лицевых счетов 24 тысячи. Работу по ним уже начали, в том числе в части выявления собственник или не собственник и почему не платит», — сказала Светлана Баранова.

Она отметила, что направили соответствующие запросы в ведомства и муниципалитеты. В настоящее время получены ответы от администрации Моргаушского района.

«11 помещений [в Моргаушском районе], где ни разу не проводилась оплата с 2014 года, нет в Росреестре, поэтому, соответственно, мы сделали запрос в муниципалитет. Их нет в БТИ. Единственное, что нашли органы местного самоуправления — это выписки в домовых книгах, но мы понимаем, что это не право собственности. Из 11-ти помещений одно признало за собой муниципальное образование, остальные десять, я так думаю, будут «бесхоз» и через выморочное имущество уйдут в собственность муниципалитета», — полагает руководитель «Фонда капремонта».

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В организации планируют завершить данную работу до конца года. Также ожидается автоматизация претензионно-исковой работы с должниками.

По данным фонда, в Чувашии собираемость взносов за капремонт составляет 87,3%.