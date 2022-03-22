Жильцы 24 тыс. квартир в Чувашии ни разу не платили за капремонт
Чебоксары, 22 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составляет почти 700 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила и. о. гендиректора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») Светлана Баранова.
По её словам, «больной вопрос» остаётся в части взыскания задолженности за капремонт: в настоящее время долги достигают почти 700 млн рублей.
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Она отметила, что направили соответствующие запросы в ведомства и муниципалитеты. В настоящее время получены ответы от администрации Моргаушского района.
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В организации планируют завершить данную работу до конца года. Также ожидается автоматизация претензионно-исковой работы с должниками.
По данным фонда, в Чувашии собираемость взносов за капремонт составляет 87,3%.