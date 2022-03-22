Москва, 22 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Всю информацию о проведении переговоров с Киевом и ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины постоянно получает президент России Владимир Путин. Об этом 22 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По словам представителя Кремля, в настоящее время глава Российского государства работает в Кремле, где у него проходят обычные встречи и совещания.

«Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что большая часть жителей России поддерживает спецоперацию ВС РФ.