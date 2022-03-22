Ярославль, 22 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов, в отношении которого возбуждено уголовное дело, считает, что его оговорили. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Как ранее сообщало ИА REGNUM депутата муниципалитета подозревают в мошенничестве. Но сам Алексей Таганов так не считает.

«Да, в отношении меня проводится расследование по якобы нарушению при выплате компенсации помощникам. Существующая в муниципалитете система финансовой отчетности установлена таким образом, что несмотря на наличие всех необходимых документов, предоставленных в аппарат муниципалитета, не исключается возможность оговора любого из депутатов, что произошло и со мной. Хочу отметить, что все компенсации мной выплачивались и выплачиваются в полном объёме, чему имеются все подтверждающие документы», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов.

Депутаты муниципалитета Ярославля вправе получить до 35 тысяч рублей компенсации расходов. Это может быть компенсация за аренду офиса, печать каких-либо материалов, а также оплата труда помощников. При этом депутат предоставляет в аппарат муниципалитета подтверждающие документы, что он произвел те или иные расходы, связанные с депутатской деятельностью. В случае с оплатой труда помощников — это расписка о том, что помощник депутата указанные деньги получил.

Получается, что, если сейчас Алексей Таганов говорит об оговоре, значит, вероятно, существует человек, который теперь, несмотря на расписку, заявляет, что в реальности денег ему депутат не передавал. Официальных комментариев со стороны следственных органов по уголовному делу о мошенничестве не поступало.