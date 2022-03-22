Донецк, 22 марта 2022, 15:22 — REGNUM Село Весёлое в Ясиноватском районе ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщает 22 марта представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
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В 13:30 по местному времени (совпадает с московским) в направлении села со стороны посёлка Пески было выпущено шесть мин калибра 120 мм. О последствиях обстрела не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра инфомации ДНР Даниил Безсонов заявил об освобождении примерно половины Мариуполя от украинских националистов.
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