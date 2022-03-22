Горловка, ДНР, , 15:21 — REGNUM В городе Горловка Донецкой Народной Республики, который подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины, есть новые жертвы. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня

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«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в посёлке Комарова в Горловке ранение получили две мирных жительницы», — говорится в сообщении центра.

Уточняется, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщается, что пострадали женщины 1973 и 1952 года рождения по ул. Космонавта Комарова, дом 8 и 24.»Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Горловки, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в представительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрел по Горловке со стороны ВСУ был зафиксирован 22 марта в 13:20. По населённому пункту украинские силовики выпустили восемь мин калибра 120 мм.

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