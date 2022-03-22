Оренбург, 22 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Краснохолме Оренбурга простились с погибшим 15 марта при выполнении боевого задания на Украине сержантом контрактной службы Антоном Торговиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Церемония прощания

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В марте 2022 в составе своего подразделения старший оператор десантно-штурмового отделения десантно-штурмовой бригады Антон Торговин был направлен для выполнения специальной военной операции на Украину. 15 марта в помещение, где находились военнослужащие, противник бросил гранату. Пытаясь спасти товарищей, сержант схватил гранату, но не успел ее выбросить. Прогремел взрыв, оборвав жизнь военнослужащего.

Похороны прошли 22 марта в Краснохолме. На траурном митинге собралось все село. В последний путь оренбуржца проводили представители правительства области, администраций Оренбурга и Краснохолма, Оренбургского горсовета.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Константин Фисенко выразил соболезнования родным погибшего от имени областной власти: «Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего воина. Антон Викторович погиб, защищая всех нас и нашу страну от националистов. И память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Стоит отметить, Антон Торговин призвался на службу в Вооруженные Силы РФ в 2007 году. За его плечами есть боевой опыт: он принимал участие в операции по освобождению Абхазии и Южной Осетии. В последнее время с женой и четырьмя детьми жил в Пскове, где и проходил военную службу.