Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, устанавливается, что организация оптовой торговли лекарственными средствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов и не вправе отказывать аптекам, с которыми заключен соответствующий договор о поставках лекарственных препаратов для медицинского применения, в поставке лекарств при наличии затребованных лекарственных препаратов для медицинского применения у организации оптовой торговли лекарственными средствами. Предельные сроки отгрузки в зависимости от расположения места отгрузки лекарственных препаратов для медицинского применения устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В целом законопроект направлен на ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в отношении лекарственных препаратов, до момента организации производства вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с установленными требованиями.

Еще ряд норм касается закупок и малого и среднего бизнеса.

Одновременно устанавливается, что правительство России в 2022 и 2023 годах вправе принимать решения, предусматривающие: особенности организации оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства; особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При этом отдельные полномочия правительства РФ могут быть возложены на Минздрав.