Москва, , 15:20 — REGNUM Никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента России Владимира Путина в зарубежных парламентах Москва не ведёт. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Никакие переговоры не ведутся», — сказал Песков.

По его словам, речь идёт в основном о тех странах, которые в последнее время предприняли враждебные шаги в отношении России.

Также он добавил, что Путин остаётся открытым для контактов на любых уровнях и готов разъяснить позицию России, а также цели, задачи и причины специальной военной операции на Украине.

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