Волгоград, 22 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Приговор в отношении участников ссоры в школьном чате родителей, приведшей к гибели отца-одиночки, огласил 22 марта Центральный районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Объединённая пресс-службе судов Волгоградской области Оглашение приговора по ссоре в школьном чате

Установлено, что 23 октября 2020 года в процессе общения в групповом чате в мессенджере между Анной М. и Р. Г. произошёл словесный конфликт — женщина решила, что оппонент высказал в её адрес оскорбительные слова. Он склонила своего супруга Армана С. к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью «обидчику». Потерпевший отказался с ним встретиться, тогда женщина пожаловалась своему брату Арсену М., а супруг выступил в роли соисполнителя преступления.

«С. вновь позвонил Р.Г., настаивая на встрече. Согласно разработанному плану, Арсен М. должен был встретиться с Р.Г. в отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Волгограде, а С., выполняя отведённую ему роль, должен был наблюдать за окружающей обстановкой. Находясь в помещении банка, Арсен М. умышленно нанёс несколько ударов в область головы Р.Г. В результате чего последний в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался», — подтвердили выводы следствия в суде.

Кроме того, судом установлено, что в июле 2020 года Арсен М. угрожал убийством своей соседке.

Приговором суда участники ссоры признаны виновными в совершении преступлений. Арсену М. и Арману С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 и семь лет соответственно в исправительной колонии строгого режима, Анну М. приговорили к пяти годами шести месяцам в исправительной колонии общего режима, её взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и ещё может быть обжалован.